Тренер Черчесов назвал сборную Турции возможным местом работы

Экс-наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что может стать главным тренером национальной команды Турции. По его словам, этот вопрос он уже обсуждал с представителем Турецкой федерации футбола.

О возможном новом месте работы Черчесов сообщил в эфире польской программы Hejt Park на YouTube-канале Kanał Sportowy.

«Они мне звонили сами. Они тоже были удивлены, что я знаю турецких футболистов. Я вам могу сказать, что я и французских знаю, и испанских, и исландских, норвежских. Я всех знаю, у меня профессия такая», — сказал специалист.

Российскую сборную Черчесов возглавлял с 2016 года. Контракт с ним расторгли 8 июля после провального выступления команды на чемпионате Европы. Россияне заняли четвертое место в группе. Сам Черчесов тогда объяснил неудачу сборной на Евро тем, что турнир переносили, поэтому футболистам не удалось повторить успех ЧМ-2018. Новым тренером сборной стал Валерий Карпин.

Ранее Черчесов заявлял, что ему предлагали контракты в Саудовской Аравии и Китае. Но он отверг предложения, потому что хотел взять небольшую паузу в карьере.