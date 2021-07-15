Исполком РФС посчитал неудовлетворительными результаты сборной России на Евро-2020

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) признал выступление сборной РФ на чемпионате Европы неудовлетворительным. Об этом заявил президент РФС Александр Дюков.

«Если говорить о выступлении [на Евро-2020], то оно неудовлетворительное. Тем не менее исполком поблагодарил Станислава Саламовича Черчесова за работу на посту главного тренера сборной. У нас у всех останется в памяти ЧМ-2018, это яркая страница в истории нашего футбола», — сказал Дюков на пресс-конференции. Его процитировало РИА «Новости».

При этом он заметил, что Черчесов выполнил задачу по выходу на чемпионат Европы. Дюков объяснил, почему не сразу было принято решение об отставке главного тренера. По его словам, РФС не хотел на эмоциях принимать решение. Нужно было проанализировать выступление российской команды и ее соперников.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова не вышла в плей-офф Евро-2020. Российские футболисты заняли последнее место в группе B. На прошлой неделе, 8 июля, стало известно о том, что РФС расторг контракт с Черчесовым и его тренерским штабом.