Карпин официально стал главным тренером сборной РФ по футболу

Валерий Карпин подписал контракт и официально стал главным тренером сборной России по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России еще в пятницу.

«Карпин — главный тренер сборной России. Сегодня Валерий Георгиевич подписал контракт с РФС», — говорится в сообщении РФС в Telegram-канале.

Несколько дней назад РБК со ссылкой на источники в Российском футбольном союзе (РФС) сообщил, что по контракту штаб Валерия Карпина заработает 700 тысяч евро. Помимо этого, предусмотрены бонусы за достижение целей турнира. Источник также уточнил, что ни с одним из кандидатов РФС не вел никаких торгов. Штаб согласился на предложенные условия. В том случае, если сборная России попадет на чемпионат мира в Катаре, зарплата вырастет до 1,3 миллиона евро, уточнил другой источник.

Предшественником Карпина был Станислав Черчесов, чья зарплата составляла 2,5 миллиона евро в год. Контракт с новым тренером рассчитан до 31 декабря 2021 года.