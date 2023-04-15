Спорт 15 апреля 2023, 20:47 Теннисист Рублев вышел в финал «Мастерса» Теннисист Рублев обыграл американца Фрица и вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло РИА «Новости»

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Россиянин Андрей Рублев продолжит борьбу за первое место турнира «Мастерс» в Монте-Карло. Он вышел в финал, обыграв американца.

Российский теннисист в полуфинале турнира встретился с соперником из Соединенных Штатов Тейлором Фрицем. Матч закончился счетом 5:7, 6:1, 6:3. В общей сложности спортсмены провели на корте два часа и семь минут.

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Оппонент Рублева по финалу еще неизвестен. В решающей встрече россиянин сыграет с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и датчанином Хольгером Руне.

Призовой фонд серии «Мастерс» насчитывает более 5,7 миллиона евро. В 2022 году Рублев завершил выступление в турнире в Монако в третьем круге.

Немецкий теннисист Александр Зверев накануне обвинил россиянина Даниила Медведева в нечестной игре. Он заявил, что чтит fair play (честную игру) и спортивную этику, а российский спортсмен вольно ведет себя на корте.

Теннисисты встретились в матче третьего раунда турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло. Медведев победил Зверева, а после игры извинился перед соперником за нехорошее поведение.