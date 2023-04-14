Спорт 14 апреля 2023, 16:32 Теннисиста Медведева обвинили в неспортивном поведении Немецкий теннисист Зверев назвал Медведева нечестным спортсменом РИА «Новости»

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Олимпийский чемпион по теннису немец Александр Зверев обвинил своего российского коллегу Даниила Медведева в нечестной игре. Об этом сообщил Tennisnet.

Зверев пояснил, что серьезно относится к fair play (честной игре) и спортивной этике. А Медведев якобы позволяет себе вольности на корте.

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«Он этого не делает. Он берет туалетный перерыв в тот момент, когда это уже нельзя делать», — сказал спортсмен.

Он добавил, что очень разочарован подобным поведением.

Немецкий и российский спортсмены сыграли в матче третьего раунда турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло. Медведев обыграл соперника со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). После встречи россиянин извинился перед Зверевым за нехорошее поведение на корте.

Победа Медведева над соперником из Германии стала восьмой на турнирах ATP. В общей сложности спортсмены находились на корте три часа пять минут. В четвертьфинале россиянин встретится с датчанином Хольгером Руне.