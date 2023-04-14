Спорт 14 апреля 2023, 02:46 Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло Медведев обыграл Зверева в теннисном турнире «Мастерс» в Монте-Карло РИА «Новости»

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Россиянин Даниил Медведев смог пробиться в четвертьфинал теннисного турнира серии ATP Masters 1000. Игра проходила в Монте-Карло.

В матче третьего раунда Медведев выиграл у представителя Германии Александра Зверева. Борьба закончилась со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Таким образом, первая ракета России в восьмой раз обыграла Зверева на турнирах ATP. Теннисисты находились на корте три часа пять минут.

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В четвертьфинале Даниил Медведев сыграет с датчанином Хольгером Руне. Весь призовой фонд турнира составляет свыше 5,7 миллиона евро.

В первых числах апреля Даниил Медведев победил в теннисном турнире серии «Мастерс» в Майами. Он обыграл итальянца Янника Синнера со счетом 7:5, 6:3. Эта победа стала четвертым выигрышем Медведева в соревнованиях под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов в текущем сезоне.

Ранее россиянин Даниил Медведев одержал победу над соотечественником Кареном Хачановым. Встреча проходила в рамках полуфинала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Майами.