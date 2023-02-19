Спорт 19 февраля 2023, 21:09 Теннисист Медведев победил в финале турнира ATP в Роттердаме Российский теннисист Даниил Медведев победил в финале турнира ATP в Роттердаме РИА «Новости»

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Россиянин Даниил Медведев одержал победу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Роттердаме. В матче против него играл итальянец Янник Синнер.

Игра завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:2. Таким образом Медведев выиграл свой 16-й трофей под эгидой ATP. В 2023 году он впервые выступал в финале соревнования ассоциации.

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Синнер второй раз попал в финал, ранее он победил в турнире ATP во французском Монпелье. Во время встреч против Синнера Даниил Медведев одержал пять побед. Сейчас россиянин занимает 11-е место в рейтинге ATP.

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В 2022 году Медведев на протяжении 16 недель был первым в мировом рейтинге. Свой лучший результат теннисист продемонстрировал на турнирах Большого шлема, одержав победу на Открытом чемпионате США 2021 года.

В январе Даниил Медведев одолел американца Маркоса Гирона и вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Россиянин сделал девять эйсов и реализовал семь из 13 брейк-пойнтов.

Федерация тенниса Австралии не стала отстранять спортсменов из России и Белоруссии от участия в Australian Open. Несмотря на призывы к дисквалификации организация оставила свою позицию неизменной.