Спорт 16 января 2023, 16:32 Медведев победил Гирона и вышел во второй круг Australian Open Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open после победы над Гироном РИА «Новости»

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Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Маркоса Гирона и вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Соперники провели на корте один час и 36 минут.

Встречу Медведев провел со счетом 6:0, 6:1, 6:2. Россиянин сделал девять эйсов, реализовал семь из 13 брейк-пойнтов и допустил четыре двойные ошибки.

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Гирон не смог реализовать ни одного из шести брейк-пойнтов и оформил только один эйс. Двойных ошибок у него не было.

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Во втором круге Медведев встретится с австралийцем Джоном Милманом — победителем квалификационного турнира. В рейтинге ATP австралийский спортсмен занимает 148-ю строчку.

Открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне. Матчи первого круга на нем проведут восемь теннисистов из России. В общей сложности в Australian Open примут участие 20 россиян.

О том, что Федерация тенниса Австралии отказалась отстранять спортсменов из России и Белоруссии от участия в Australian Open, стало известно в начале января. В организации подчеркнули, что позиция относительно этого остается неизменной, несмотря на призывы к дисквалификации.