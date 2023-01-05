Спорт 05 января 2023, 09:16 Российских теннисистов допустят к участию в Australian Open-2023 9News: организаторы Australian Open отказались отстранять теннисистов из России от турнира РИА «Новости»

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Руководство Федерации тенниса Австралии отказалось отстранять спортсменов из России и Белоруссии от участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Об этом сообщил телеканал 9News со ссылкой на заявление федерации.

«Российские и белорусские теннисисты смогут выступить на Открытом чемпионате Австралии в индивидуальном порядке. Наша позиция в этом отношении осталась неизменной, несмотря на призывы к дисквалификации», — сказано в сообщении федерации.

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Украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко ранее пообещал в соцсети добиться запрета участия теннисистов из России и Белоруссии на Australian Open.

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В декабре пресс-служба турнира опубликовала заявку на матчи, которая сформирована согласно рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В основной список участников женского турнира вошли представительницы России Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Евгения Родина, Варвара Грачева и Камилла Рахимова.

В мужском турнире сыграют россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

Открытый чемпионат Австралии-2023 пройдет с 16 по 29 января.

После начала специальной операции на Украине Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям не допускать на свои соревнования спортсменов из России и Белоруссии.