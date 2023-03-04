04 марта 2023, 22:01
Тарасова заявила о введенных против нее санкциях Первым каналом
Тренер Татьяна Тарасова объяснила свое отсутствие на Первом канале санкциями
Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову отстранили от комментирования финала Гран-при России по фигурному катанию. Такие меры приняло руководство Первого канала из-за критики судейства, сообщила она ТАСС.
Тарасова указала на «непрофессиональность и безобразность» судейства фигуристок в финале юниорского Гран-при.
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«Меня ничего не волнует, кроме справедливости, так не пойдет судить, как вчера. Будь это Плющенко или кто-либо другой, я за справедливость в судействе. <…> Я поэтому и не комментирую, глава дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова позвонила мне и сказала, что я не комментирую», — объяснила она.
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Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, о несправедливости судейства его учеников в первенстве России среди юниоров. По словам фигуриста, если его спортсменов будут судить так же, как сейчас, то произойдет переход в другие страны.
WADA потребовало российскую спортсменку Камилу Валиеву исключить от соревнований на четыре года. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала такое решение травлей фигуристки.
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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