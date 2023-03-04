Спорт 04 марта 2023, 22:01 Тарасова заявила о введенных против нее санкциях Первым каналом Тренер Татьяна Тарасова объяснила свое отсутствие на Первом канале санкциями

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Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову отстранили от комментирования финала Гран-при России по фигурному катанию. Такие меры приняло руководство Первого канала из-за критики судейства, сообщила она ТАСС.

Тарасова указала на «непрофессиональность и безобразность» судейства фигуристок в финале юниорского Гран-при.

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«Меня ничего не волнует, кроме справедливости, так не пойдет судить, как вчера. Будь это Плющенко или кто-либо другой, я за справедливость в судействе. <…> Я поэтому и не комментирую, глава дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова позвонила мне и сказала, что я не комментирую», — объяснила она.

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Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, о несправедливости судейства его учеников в первенстве России среди юниоров. По словам фигуриста, если его спортсменов будут судить так же, как сейчас, то произойдет переход в другие страны.

WADA потребовало российскую спортсменку Камилу Валиеву исключить от соревнований на четыре года. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала такое решение травлей фигуристки.