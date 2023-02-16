Спорт 16 февраля 2023, 23:10 Плющенко пригрозил российскому судейству «переходом в другие страны» своих фигуристов Плющенко выступил за смену флага фигуристами из-за судейства в России РИА «Новости»

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил о возможной смене флага учениками его школы. Он счел несправедливым судейство по отношению к своим подопечным, сообщило издание Sport24.

«Если моих спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет переход в другие страны. Переход тех спортсменов, которых судят несправедливо», — отметил фигурист.

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Ученица Плющенко Софья Титова накануне выразила недовольство своими оценками за произвольную программу на первенстве России среди юниоров-2023.

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«В прошлом сезоне я набирала на шесть баллов больше только с одним тройным акселем», — заявила она.

По итогам соревнований спортсменка заняла четвертое место. Титова чисто исполнила два тройных акселя, один из которых в каскаде, и четверной сальхов в комбинации с двойным тулупом. Однако при выполнении еще одного четверного сальхова фигуристка упала.

В первенстве России победила Алина Горбачева, которая получила в общей сумме двух программ 224,41 балла. Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй с результатом 218,79 баллов.