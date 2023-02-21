Спорт 21 февраля 2023, 23:49 Тренер Тарасова назвала требования WADA к Валиевой травлей

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовало исключить российскую спортсменку Камилу Валиеву от соревнований на четыре года. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала подобное заявление организации. Об этом сообщил RT.

Тарасова назвала такое решение травлей спортсменки. По ее словам, подобное решение является несправедливым по отношению к Валиевой. Она обратила внимание на тот факт, что сейчас фигуриста является лучшей в мире фигуристкой, написало РИА ФАН.

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«Они (представители WADA — прим. ред.) знают, что она лучшая, и специально топят. Не могу влиять на эти процессы, но Камилу нужно сейчас всем поддерживать», — заявила тренер.

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