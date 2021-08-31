Свиридов завоевал золото на Паралимпиаде в толкании ядра

Российский легкоатлет Владимир Свиридов выиграл золото на летних Паралимпийских играх в Токио. Он стал лучшим в соревновании в толкании ядра.

Как сообщил «Интерфакс», результат Свиридова— 16,67 метра. Это стало новым мировым рекордом.

Ранее 31 августа золотые медали российской команде также принесли велогонщик Михаил Асташов в шоссейной гонке с раздельным стартом и легкоатлет Антон Кулятин в беге на 1500 метров. Кроме того, бегун Евгений Швецов завоевал серебро в дистанции на 400 метров, бегун Федор Рудаков — бронзу в дистанции на 1500 метров, Никита Котуков тоже бронзу — в прыжках в длину.

Днем ранее россияне завоевали девять медалей. В частности, золото принесли легкоатлеты Дмитрий Сафронов, Евгений Торсунов, Антон Прохоров, а также пловец Богдан Мозговой.

Серебро в настольном теннисе у Маляк Алиевой и Виктории Сафоновой, бронзу получили легкоатлет Артем Калашян, пловцы Роман Жданов и Юлия Шишова.

Таким образом в активе сборной России на Паралимпийских играх в Токио 67 медалей — 22 золотые, 12 серебряных, 33 бронзовые.

Паралимпиада продлится до 5 сентября.