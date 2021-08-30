Россияне взяли 9 медалей на Паралимпиаде в Токио 30 августа

Шестой день Паралимпийских игр в столице Японии стал триумфом российских спортсменов. Соотечественники завоевали 30 августа девять медалей.

Золотыми призерами соревнований стали легкоатлеты Дмитрий Сафронов, Евгений Торсунов и Антон Прохоров. Медаль высшей пробы также завоевал пловец Богдан Мозговой.

Серебро в настольном теннисе на счету Маляк Алиевой и Виктории Сафоновой. Третьи места заняли легкоатлеты Артем Калашян и пловцы Роман Жданов и Юлия Шишова. Во вторник, 31 августа, на Паралимпиаде в Токио разыграют 58 комплектов медалей.

По итогам шестого дня соревнований сборная России занимает третье место в общемедальном зачете. Российские паралимпийцы завоевали 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовую награду. Паралимпийские игры закончатся 5 сентября.