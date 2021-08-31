Россиянин Кулятин взял золото Паралимпиады в беге на 1500 метров

Российский легкоатлет Антон Кулятин финишировал первым в беге на дистанции 1500 метров в категории T13. Другой российский спортсмен Федор Рудаков завоевал бронзовую медаль в беге на 1 500 метров в категории T11, отметил Sport24.

Кулятин завоевал золото, преодолев дистанцию для спортсменов с нарушением зрения за три минуты 54,04 секунды. Серебро взял представитель Туниса Руай Жебабли. Он преодолел дистанцию за три минуты 54,55 секунды. Тройку лидеров замкнул австралиец Джарид Клиффорд. Его результат три минуты 54,69секунды. Четвертым к финишу пришел россиянин Александр Костин (3.55,57), пятым стал Егор Шаров (3.56,36).

30-летний Кулятин взял золото Паралимпийских игр в Токио в свой день рождения, отметил ТАСС.

Россиянин Федор Рудаков завоевал бронзу Паралимпийских игр в Токио в беге на дистанции 1500 метров для слепых и слабовидящих. Он преодолел дистанцию с личным рекордом за четыре минуты 05,55 секунды.

В этом соревновании лидером стал бразилец Ельцин Жак, он также установил новый мировой рекорд — три минуты 57,60 секунды. Серебро взял японец Синя Вада с результатом в четыре минуты 05,27 секунды, пишет агентство.

Российский велогонщик Михаил Асташов завоевал вторую золотую медаль в Паралимпийских играх в Токио. Он обошел своих соперников в шоссейной гонке с раздельным стартом. Дистанцию в 16 километров Асташов преодолел за 24 минуты 53,37 секунды. Он выступает в классе С1, куда входят спортсмены с ограниченными возможностями верхних и нижних конечностей и наиболее тяжелыми неврологическими нарушениями.