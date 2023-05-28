Спорт 28 мая 2023, 19:54 Столичное дерби закончилось победой московского «Локомотива» «Локомотив» обыграл московское «Динамо» в 29-м туре РПЛ Фото А.Вильф / РИА «Новости»

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Футболисты столичного «Локомотива» одержали победу над столичным «Динамо» со счетом 4:2. Встреча прошла в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги.

Команды, которых считают принципиальными соперниками, встретились на «ВТБ Арене».

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Оба клуба утратили шансы на место в тройке призеров, поэтому 28 мая постарались показать красивый футбол и порадовать болельщиков.

У «Локомотива» отличились Наир Тикнизян, Максим Глушенков, Максим Ненахов и Вильсон Изидор.

Форвард Артем Дзюба, вышедший на поле в капитанской повязке вместо перебравшего лимит желтых карточек Дмитрия Баринова, провел свой 400 матч в РПЛ.

У бело-голубых забили Федор Смолов, ранее не сумевший реализовать пенальти, и Саба Сазонов.

Перед последним туром чемпионата «Динамо» занимает седьмое место в итоговой таблице. «Локомотив» идет на девятом.

Матчи заключительного, 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 3 июня, и начнутся одновременно — в 17:00.

Игра московского «Спартака» и «Нижнего Новгорода» в предпоследнем туре РПЛ завершилась ничьей.