Спорт 25 мая 2023, 19:41 Дзюба останется в «Локомотиве» до середины 2024 года ФК «Локомотив» продлил контракт с нападающим Артемом Дзюбой до конца следующего сезона РИА «Новости»

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Перешедший в московский «Локомотив» нападающий Артем Дзюба останется в команде до конца сезона 2023/2024 года. О продлении контракта сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Там пояснили, что с футболистом заключили новый контракт с возможностью продления еще на один год.

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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов пояснил, что, когда зимой Дзюбу пригласили в команду, с ним сразу договорились о будущем продлении договора.

«В рамках изначальных договоренностей мы начали вести переговоры о новом контракте. Они прошли быстро и при полном взаимопонимании с обеих сторон», — заявил Ульянов.

Он добавил, что Дзюба согласился с поставленной целью — вернуть «Локомотив» на лидирующие позиции.

Футболист Артем Дзюба перешел в «Локомотив» зимой 2023 года. В этом футбольном сезоне в команде «железнодорожников» он провел 11 матчей, где забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

При этом в игре с самарской командой «Крылья Советов» Дзюба участия не принимал. О причинах футболист не сообщал, но пообещал, что скоро снова выйти на поле в составе «Локомотива» еще сильнее, чем раньше.