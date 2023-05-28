Спорт 28 мая 2023, 17:58 Матч московского «Спартака» и «Нижнего Новгорода» в предпоследнем туре РПЛ завершился ничьей Футболисты «Спартака» и «Нижнего Новгорода» не забили голов в матче 29-го тура РПЛ Фото А.Вильф / РИА «Новости»

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Находящийся на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги московский «Спартак» не смог обыграть на домашней арене одного из аутсайдеров чемпионата, клуб «Пари Нижний Новгород».

Матч завершился безголевой ничьей. По его итогам «Спартак» не сумел обойти в турнирной таблице столичный ЦСКА, сохранив интригу в борьбе за второе место в чемпионате на последний тур.

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Следующую встречу красно-белые проведут на выезде и сыграют с «Крыльями Советов» в Самаре, а «Нижний Новгород» встретится с подмосковными «Химками».

Все матчи последнего тура пройдут 3 июня и начнутся одновременно, в 17:00.

Ранее московский «Локомотив» объявил о продлении контракта с Артемом Дзюбой.