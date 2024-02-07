07 февраля 2024, 19:54
Стало известно, что выявили в допинг-пробе Валиевой
Спортивный арбитражный суд выпустил мотивировочную часть по делу Камилы Валиевой
Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменку дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
«Валиева совершила нарушение антидопинговых правил из-за присутствия триметазидина (TMZ) в пробе, взятой у нее 25 декабря», — указано в документе.
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Использование этого вещества в спорте запрещено, потому что оно потенциально может «помочь сердцу функционировать лучше». Спортсменка утверждала, что триметазидин попал в организм случайно — вместе с едой. Девушка съела десерт, который приготовил ее дедушка на разделочной дочке, где измельчал свои таблетки, содержащие это вещество.
«Комиссия CAS установила, что это объяснение не было подтверждено какими-либо конкретными доказательствами», — передали в суде.
Также указано, что спортсменка якобы принимала и другие препараты: гипоксен, L-карнитин и экдистерон. Эти три вещества, а также триметазидин будто бы являются «типичной фармакологической поддержкой» для спортсменов в России при тяжелых тренировочных нагрузках.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что 17-летнюю спортсменку нельзя считать олимпийской чемпионкой после дисквалификации за допинг. Однако Олимпийский комитет России собрался обжаловать лишение Валиевой наград.
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