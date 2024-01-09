Спорт 09 января 2024, 02:27 Стала известна причина смерти экс-футболиста ЦСКА Шершуна Футболист Гусев: Шершун боролся с опухолью мозга Pixabay

Читать 360tv в

Скончавшийся в возрасте 42 лет экс-футболист ЦСКА Богдан Шершун боролся с опухолью мозга. Об этом заявил его бывший партнер по команде Ролан Гусев изданию Sport24.

Гусев отметил, что Шершун проходил лечение в Бельгии. Футболист признался, что смерть экс-одноклубника стала для него серьезным ударом, так как они были очень близки.

Реклама

Шершун и Гусев входили в золотой состав ЦСКА, который принес России первый в истории европейский трофей: в 2005 году «армейцы» стали обладателями Кубка УЕФА. Вместе с московской командой Шершун успел по два раза выиграть чемпионат страны и национальный кубок.

Большую часть карьеры родившийся в Хмельницком футболист провел на Украине, защищая цвета «Днепра», «Волыни», киевского «Арсенала» и других клубов. За сборную Шершун провел четыре матча. Именно Украинская ассоциациия футбола первой сообщила о смерти спортсмена.

Ранее стало известно о гибели двукратного обладателя «Золотого мяча» и чемпиона мира в составе сборной ФРГ Франца Беккенбауэра. Легенда немецкого футбола не смогла справиться с затяжной болезнью.