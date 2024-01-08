Эксклюзив 08 января 2024, 20:55 Франц Беккенбауэр ушел, чтобы явить ангелам футбол Писатель Беседин: Беккенбауэр явил миру близкого к идеалу футболиста Jürgen Fromme/firo Sportphoto/Global Look Press

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Двукратный обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира в составе сборной ФРГ Франц Беккенбауэр ушел из жизни. Этот человек явил миру футболиста, близкого к идеалу, рассказал в колонке для «360» писатель Платон Беседин.

Далее — его прямая речь.

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На 78-м году жизни ушел Франц Беккенбауэр. Его называли Франц Великий. Или Кайзер Франц. А можно было бы называть его Франц Божественный. Или Франц Эталонный. Беккенбауэр — абсолютный символ абсолютного успеха. Он один из лучших (вероятно, лучший) защитник за всю историю футбола. При этом, в отличие от многих других, Франц состоялся не только как игрок, но и как тренер, как функционер.

Для начала немного сухого хвороста статистики и фактов. Поджигаем!

Франц Беккенбауэр родился в Мюнхене и, ясное дело, большую часть карьеры провел в местной «Баварии», главном клубе немецкого футбола (уверен, болельщики «Боруссий» со мной категорически не согласятся). Потом был небольшой вояж в США, дабы местные узрели величие футбола, ну и возвращение в Германию — правда, не в «Баварию», а в «Гамбург» (к слову, там Кайзер выиграл юбилейное — пятое — чемпионство ФРГ). В Америке же Франц побывал вместе с Пеле.

РИА «Новости»

Пиковыми годами для Беккенбауэра стали 1972-1974. Тогда Франц вместе разрывал не только чемпионат ФРГ (с «Баварией»), но и вел сборную Германию к феноменальным международным успехам. Помните культовую фразу Гари Линекера? «В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы». Произнес ее Линекер в 1990-м, когда ФРГ обыграла в полуфинале англичан. После они торжествовали в финале. А кто тренировал эту сборную? Ну, конечно же, Франц Беккенбауэр. Он еще как тренер и чемпионство во Франции с «Олимпиком» выиграл. А вот в 1972-м году Франц выиграл чемпионат Европы как игрок, а после — в 1974-м — первенствовал и в чемпионате мира. Ну, разве не красавец? Легенда!

Неслучайно о нем говорили: «Все, к чему прикасается Беккенбауэр, превращается в золото». И, действительно, какой великий Кайзер без титулов?

Однако важнее, что Беккенбауэр, во-первых, изменил футбол, а, во-вторых, явил миру футболиста, близкого к идеалу. Себя явил. В «Баварии» и сборной ФРГ Франц стал образцовым либеро, столпом, на котором держалась оборона. По сути, он единолично задал основные стандарты игры на данной позиции. При этом Беккенбауэр подключался к атакам так, что штамповал голы один за другим. Мир увидел атакующего защитника в его современном прочтении. Игрока, властвовавшего над всем полем.

РИА «Новости»

Что касается образца, то Франц никогда не позволял себе филонить, симулировать, относиться к сопернику хамски или наплевательски.

Он — с, в общем-то, голливудской внешностью красавца-актера (Беккенбауэра обожали женщины всего мира) — явил настоящее джентльменство на футбольном поле и вне его. Изящный, статный, казалось, контролирующий не только поле, но и весь стадион. Ничего не изменилось и в «нулевых». Беккенбауэр, уже заметнейший функционер, едва ли не до самой своей смерти оставался самой влиятельной фигурой в немецком футболе.

Что тут скажешь? Он прожил великолепную жизнь. И после нее остается лишь один вопрос: это абсолютное величие Франца на поле и вне его — результат персональной работы или своего рода избранность, подаренная свыше, или и то, и другое? Что ж, Франц Беккеннбауэр уже не даст нам ответ. Впрочем, я не уверен, что он дал бы его и при жизни.