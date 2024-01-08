Общество 08 января 2024, 18:05 Умер двукратный чемпион России по футболу в составе ЦСКА Богдан Шершун Unsplash

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Бывший защитник сборной Украины и московского ЦСКА Богдан Шершун умер на 43-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Украинской ассоциации футбола.

Шершун родился в Хмельницком. Он был воспитанником «Днепра» и дебютировал за основную команду в 1997 году. В 2002 Шершун перешел в московский ЦСКА, за который провел 76 матчей. Он дважды стал обладателем Кубка России.

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В 2005 году Шершун вернулся в «Днепр», а через три года перешел в киевский «Арсенал», затем — в «Кривбасс». Футболист завершил карьеру в «Волыни» в 2014 году. В составе национальной сборной Украины по футболу спортсмен провел четыре матча, а после этого работал телевизионным экспертом в области футбола.

Ранее ушел из жизни бразильский футболист Марио Загалло. Ему было 92 года. О причинах смерти спортсмена не сообщалось. Президент Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес объявил официальный семидневный траур в связи со смертью игрока.