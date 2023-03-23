Спорт 23 марта 2023, 21:21 Стал известен состав сборной России по футболу на матч с Ираном Сборная России обнародовала состав на товарищескую встречу с Ираном Pxhere

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Сборная России по футболу встретились на поле со спортсменами из Ирана. Товарищеская игра проходит в Тегеране.

В воротах российской сборной — Матвей Сафонов из «Краснодара». В защите оказались Максим Осипенко. Вячеслав Караваев, Даниил Хлусевич и Руслан Литвинов. Нападающий — Николай Комличенко. В полузащите сегодня, 23 марта, Антон Миранчук и Антон Зиньковский, Арсен Захарян, Данил Глебов и Далер Кузяев. Последний — капитан российской команды.

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На прошлой неделе стали известны даты проведения полуфиналов Кубка России «Пути РПЛ» и «Пути регионов» Кубка России. Екатеринбургская команда «Урал» примет на своем поле столичный «Спартак» 4 апреля. Начало встречи в 17:00. Уже 5 апреля пройдет матч ЦСКА и «Крыльев Советов». Самары приедут в Москву, матч начнется в 19:30.

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В середине марта «Краснодар» всухую обыграл «Ахмат», тем самым команда обеспечила себе выход в полуфинал Кубка России. Встреча состоялась в Грозном. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу кубанской команды.