Спорт 18 марта 2023, 18:49 Стало известно расписание матчей полуфиналов плей-офф Кубка России по футболу РФС объявил даты и время проведения полуфинальных матчей Кубка России РИА «Новости»

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Определились даты проведения полуфинальных матчей Кубка России «Пути РПЛ» и «Пути регионов» Кубка России. Их опубликовал Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте.

«Стали известны точные даты и время проведения полуфинальных матчей Fonbet Кубка России», — отметили в РФС.

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Екатеринбургский «Урал» примет московский «Спартак» 4 апреля, в 17:00. На следующий день пройдет встреча ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» в столице. Матч начнется в 19:30.

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В рамках «Пути регионов» также состоятся две игры. Московское «Динамо» 4 апреля померится силами с тольяттинским «Акроном». Начало игры запланировано на 19:30. «Краснодар» проведет встречу с «Ростовом» 6 апреля, в 20:00.

В среду, 15 марта, «Краснодар» разгромил «Ахмат» и вышел в полуфинал Кубка России. Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 3:0 в пользу кубанской команды.