Спорт 15 марта 2023, 18:04 «Краснодар» разгромил «Ахмат» и вышел в полуфинал Кубка России «Краснодар» победил «Ахмат» со счетом 3:0 и вышел в полуфинал Кубка России РИА «Новости»

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«Краснодар» на чужом поле победил «Ахмат» в четвертьфинальном матче Пути регионов Кубка России по футболу. Клуб вышел в полуфинал турнира.

Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. За краснодарский клуб забили Кобнан Дэвид и дважды Никита Кривцов.

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С 39-й минуты первого тайма грозненцы играли в численном меньшинстве после удаления Артема Тимофеева.

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Лучшим игроком матча признали полузащитника «быков» Кобнана, который начал игру в стартовом составе и забил один мяч.

Ранее первым полуфиналистом по сетке Пути регионов стал московский клуб «Акрон», который переиграл «Локомотив» в серии послематчевых пенальти.

С сезона-2022/23 Кубок России проводится по двум разным сеткам — Путь регионов и Путь РПЛ. В финальном матче сыграют победители каждого пути.

Позднее 15 марта свой очный матч в четвертьфинале пути регионов проведут «Зенит» и «Динамо», начало — в 20:00 московскому времени.