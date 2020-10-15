Стал известен диагноз фигуристки Медведевой

По данным сайта «Утро.ру», врачи поставили спортсменке защемление позвоночника. Пока специалисты надеются обойтись без операции. Сейчас Медведева проходит лечение.

Ранее стало известно, что фигуристка не попала на второй этап Кубка России из-за травмы спины. Медведевой пришлось лечь в больницу, чтобы обследоваться. Генеральный директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, что все до последнего надеялись на участие спортсменки в соревнованиях.

«Федерация желает скорейшего выздоровления спортсменке», — заключил он.

Также бывший тренер спортсменки Брайан Орсер рассказал о ее травме. По мнению Орсера, выступление Медведевой на контрольных прокатах в Москве было неудачным из-за хронической травмы спины.

«Ей нужно восстановиться после хронической травмы спины… Похоже, в настоящий момент это действительно проблема», — пояснил он.