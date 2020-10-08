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    08 октября 2020, 15:14

    Медведева пропустит соревнования из-за травмы

    Дарья Морозова

    Фигуристка Евгения Медведева не попадет на второй этап Кубка России из-за травмы спины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана.
    Медведева пропустит соревнования из-за травмы

    По данным сайта «Утро.ру», Медведевой придется лечь в больницу, чтобы обследоваться. Коган рассказал, что все до последнего надеялись на участие спортсменки в соревнованиях.

    «Федерация желает скорейшего выздоровления спортсменке», — заключил он.

    Ранее бывший тренер спортсменки Брайан Орсер рассказал о ее травме. По мнению Орсера, выступление Медведевой на контрольных прокатах в Москве было неудачным из-за хронической травмы спины.

    «Ей нужно восстановиться после хронической травмы спины… Похоже, в настоящий момент это действительно проблема», — пояснил он.

    Также стало известно, что Медведева решила вернуться в тренерскую группу Этери Тутберидзе. С ней фигуристка работала до 2018 года и добилась наиболее впечатляющих результатов.

    После Олимпиады-2018 Медведева переехала в Канаду и стала тренироваться у Брайана Орсера. С ним она выиграла бронзу на чемпионате мира в японском городе Сайтаме в 2019 году.