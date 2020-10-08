Медведева пропустит соревнования из-за травмы

По данным сайта «Утро.ру», Медведевой придется лечь в больницу, чтобы обследоваться. Коган рассказал, что все до последнего надеялись на участие спортсменки в соревнованиях.

«Федерация желает скорейшего выздоровления спортсменке», — заключил он.

Ранее бывший тренер спортсменки Брайан Орсер рассказал о ее травме. По мнению Орсера, выступление Медведевой на контрольных прокатах в Москве было неудачным из-за хронической травмы спины.

«Ей нужно восстановиться после хронической травмы спины… Похоже, в настоящий момент это действительно проблема», — пояснил он.

Также стало известно, что Медведева решила вернуться в тренерскую группу Этери Тутберидзе. С ней фигуристка работала до 2018 года и добилась наиболее впечатляющих результатов.

После Олимпиады-2018 Медведева переехала в Канаду и стала тренироваться у Брайана Орсера. С ним она выиграла бронзу на чемпионате мира в японском городе Сайтаме в 2019 году.