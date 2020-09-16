Тренер Медведевой рассказал о травме фигуристки

Двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой в настоящее время необходимо восстановиться от травмы. Об этом рассказал тренер спортсменки Брайан Орсер.

По мнению Орсера, выступление Медведевой на контрольных прокатах в Москве было неудачным из-за хронической травмы спины.

«Ей нужно восстановиться после хронической травмы спины… Похоже, в настоящий момент это действительно проблема», — сказал Орсер в телефонной беседе с РИА «Новости».

Тренер российской фигуристки также добавил, что Медведевой необходимо вернуться в Канаду для полноценного тренировочного процесса.

Евгения Медведева на сегодняшний день не может вернуться в Канаду. Это связано с ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции. Фигуристка сейчас занимается в Москве и проводит онлайн-сессии с канадскими тренерами.

Евгения Медведева живет и тренируется в Канаде с 2018 года. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира и Европы, а также серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане.

Ранее чемпионка Европы Алена Косторная рассказала о причинах ухода от тренера Этери Тутберидзе. По словам фигуристки, она не могла находиться на одном льду с детьми младше ее. Спортсменка пыталась объяснить тренеру, что при их сумасшедшем темпе детей нужно выводить на лед аккуратно, а это очень мешало.