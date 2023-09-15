Спорт 15 сентября 2023, 15:52 Спортивный арбитраж назвал даты рассмотрения дела фигуристки Валиевой Фигуристка Валиева попросила CAS вернуть золотую медаль и сохранить результаты РИА «Новости»

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Российская фигуристка Камила Валиева по видеосвязи примет участие в заседаниях Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).Как сообщила пресс-служба организации, слушания пройдут с 26 по 28 сентября. Спортсменка выдвинула требование вернуть ей золотую медаль чемпионата России 2022 года и не аннулировать результаты.

Дело российской фигуристки рассмотрит коллегия из трех судий, куда вошли британец Джеймс Дрейк, американец Джеффри Мишкин и француз Мэтью Мезоннев.

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В январе этого года независимый дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства, вышедший из состава РУСАДА, уведомил всемирного регулятора (WADA) о невиновности Валиевой.

Речь идет о допинг-пробе, взятой у спортсменки в декабре 2021 года, где нашли вещество триметазидин. Тогда Валиеву лишили золотой медали чемпионата России и отстранили от участия в соревнованиях.

К состязаниям она смогла вернуться после обжалования этого решения. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию в CAS с повторным требованием отстранить Валиеву от соревнований и обнулить все ее результаты.

Сам Валиева заявила, что лекарство принимал ее дедушка, который возил спортсменку на тренировки. Однако представители WADA отметили, что родные не представили ни справок, ни рецепта, которые доказали бы, что родственник фигуристки покупал препарат для себя.