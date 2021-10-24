Безволие и бесхарактерность. Экс-тренер «Зенита» назвал причины разгромного проигрыша «Спартака»

В воскресенье, 24 октября, московский футбольный клуб «Спартак» потерпел свое самое крупное поражение в матчах Российской премьер-лиги. Он проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 1 — 7. Футбольный эксперт, экс-главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт в беседе с «360» прокомментировал итоги матча. Он отметил, что видит причины провала во «внутренней кухне» «Спартака» и в безволии самих футболистов.

Раппопорт заявил, что по итогам матча комментировать особо нечего. Он изначально понимал, что «Зенит» должен выиграть — просто потому, что он объективно сильнее. Но такого откровенного разгрома ожидать не мог никто.

«Я не предполагал, что может быть такой счет, что может быть такое безволие у команды „Спартака“, такая бесхарактерность. Честно говоря, за столько лет, сколько я сам в футболе, — я такого еще не видел. Можно проиграть, все бывает и с крупным счетом, но так, как играл „Спартак“, учитывая все их проблемы с составом — тут особенно комментировать нечего», — сказал тренер.

Раппопорт отметил, что разбираться в причинах такой ситуации теперь должны руководители московской команды, которые и привели ее в такое состояние. Что касается драк после матча — эксперт отметил, что болельщики тоже понимают силу провала их клуба.

Экс-тренер «Зенита»отметил, что всегда болел за свою команду — как петербуржец. Но всегда относился к «Спартаку» как к очень серьезному конкуренту. Однако теперь, по его мнению, московский клуб едва ли можно назвать соперником, не только для «Зенита», а вообще для всех.

«Если ты выходишь играть в красно-белой форме, в форме „Спартака“, самого титулованного клуба СССР и потом уже России по количеству побед — то здесь должны играющие там осознавать, за кого они играют и как они играют. Это не дает никаких дополнительных плюсов в борьбе, но это обязывает футболистов выходить и бороться», — заявил Раппопорт.

Эксперт считает, что отчасти могут быть виноваты все передряги в социальных сетях, которые касались «Спартака» в последние месяцы. Прямым ответом на вопрос, почему клуб провалился, все это быть не может, но косвенно точно влияет на состояние команды. Тренер добавил, что о внутренней кухне «Спартака» люди со стороны могут только догадываться, и теперь нужно будет выяснить, на ком лежит ответственность за такой скандальный разгром.