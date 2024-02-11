Спорт 11 февраля 2024, 18:57 «Спартак» одержал победу над сборной мира в финале Кубка легенд Unsplash

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Московский «Спартак» победили сборную мира в финальном матче Кубка легенд. Игра на арене «Мегаспорт» в Москве закончилась со счетом 7:5. Об этом сообщил «Матч ТВ».

На групповом этапе «красно‑белые» разгромили «Локомотив» с результатом 13:8 и ЦСКА со счетом 3:1. Сборная мира перед встречей со «Спартаком» обыграла «Зенит» (9:7) и «Динамо» (9:7).

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Бронзовые медали Кубка легенд получили «бело-голубые», которым удалось разгромить ЦСКА с результатом 12:7.

Ранее руководство футбольного клуба «Спартак» объявило о возрождении второй команды два года спустя. Ее заявят для участия во Второй лиге российского футбола. Клуб также планирует обновить площадку в Сокольниках. Вторую команду создали еще в 2013 году, но расформировали из-за сократившегося бюджета. «Спартак-2» помогал молодым игрокам перейти в первую команду, а более взрослым спортсменам — восстанавливаться и возвращать форму после травм.