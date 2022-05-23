Вторую команду «Спартака» расформировали

Руководство столичного «Спартака» приняло решение расформировать вторую команду. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу клуба.

По данным информагентства, боссам «красно-белых» пришлось пойти на этот шаг из-за сокращения бюджета клуба. «Спартак» поблагодарил всех причастных к работе второй команды на протяжении девяти лет.

«В том числе тренерский штаб Евгения Александровича Бушманова, под руководством которого команда делала первые шаги в 2013-м», — добавили в пресс-службе.

В прошедшем сезоне ФНЛ «Спартак-2» набрал в 38 матчах 58 очков и занял седьмое место.