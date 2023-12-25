Спорт 25 декабря 2023, 17:15 «Спартак» спустя два года возродит вторую команду ФК «Спартак» объявил о возрождении второй команды Stupnikov Alexander/spartak.com/globallookpress

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Ради предоставления молодым спортсменам дополнительных возможностей московский футбольный клуб «Спартак» возродит вторую команду и обновит площадку в Сокольниках. Об этом объявила пресс-служба красно-белых.

«Вторая команда возвращается спустя два года. Планируется, что она будет заявлена для участия во Второй лиге российского футбола», — объявили представители команды.

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Проект «Спартак-2» создали в 2013 году. По словам пресс-службы, он помогал воспитанникам академии и игрокам молодежки готовиться к переходу в первую команду, а «взрослым» игрокам возвращать форму после травм. Команду расформировали из-за сокращения бюджета.

Площадку в Сокольниках, где вторая команда проводила домашние матчи, обновят в рамках долгосрочной стратегии по развитию клубной инфраструктуры «Спартака». Там откроют стадион, новые поля, теннисные корты, манеж с тренажерами и бассейн.