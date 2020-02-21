«Сочи» внес Кокорина в заявку на сезон и раскрыл его номер

Футбольный клуб «Сочи» внес изменения в свою заявку на участие в чемпионате России. Теперь там есть нападающий Александр Кокорин. Там указан номер, под которым будет играть футболист.

Об изменениях в заявке сообщили на официальном сайте Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Кокорин получил 91-й номер. За «Сочи» он сможет впервые сыграть в матче против тульского «Арсенала». Игра состоится 1 марта в рамках домашнего матча 20-го тура.

Источник фото: premierliga.ru

Кокорин будет выходит в составе «Сочи» на правах аренды до конца сезона. О переходе футболиста стало известно в конце января. Позже информацию о трансфере подтвердил генеральный директор спортивного клуба Дмитрий Рубашко.

Футболист уже успел выступить в составе новой команды и отличиться в товарищеской игре. 17 февраля «Сочи» обыграло московское «Динамо» со счетом 3:1. Кокорину принадлежат два гола из трех. Он забил мячи на 51-й и 81-й минутах игры.

Александр Кокорин играл за «Зенит» с 2016 года. Он провел 92 матча и стал автором 34 голов и 12 результативных передач. Футболист — чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России.