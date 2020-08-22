СМИ перечислили претендентов на покупку Месси

Сразу несколько футбольных клубов претендуют на покупку аргентинского нападающего Лионеля Месси. Игрок «Барселоны» может перейти в ПСЖ, «Интер» или «Ювентус».

По информации The Sun, у этих трех футбольных клубов наиболее высокие шансы заполучить Месси. Так, французский «Пари Сен-Жермен» может предложить за переход спортсмена крупную сумму. При этом в Италии игрок может платить меньше налогов, чем в Испании. Этот факт может сказаться на выборе Месси.

Ранее стало известно, что часть совета директоров футбольного клуба «Барселоны» не против продажи Месси. они считают, что такое решение поможет новому тренеру Роналду Куману собрать хорошую команду. Кроме того, он сможет сократить расходы на зарплаты спортсменов. При этом некоторые в «Барселоне» выступают против ухода известного футболиста.

Лионель Месси всю свою карьеру посвятил «Барселоне» и является ее воспитанником. В составе клуба он четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и 10 раз становился чемпионом Испании. В 2019 году футболист получил свой шестой «Золотой мяч».