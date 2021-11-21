СМИ: Карпин определился с будущими планами в национальной сборной по футболу

Тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин продолжит готовить команду к стыковым матчам за право выступить на чемпионате мира в следующем году. Об этом сообщила газета РБК со ссылкой на источник среди игроков сборной.

Отмечается, что тренер будет руководить командой как минимум до начала упомянутых матчей. Предположительно, Карпин объявит о продолжении работы в программе «Коммент.Шоу», которая выходит на YouTube.

В беседе с журналистами этой же программы он допустил, что может покинуть сборную досрочно. Тогда он рассказал, что ему нужно время, чтобы все как следует обдумать.

Под руководством 52-летнего тренера национальная сборная завершила отборочный этап ЧМ-2022. Наша команда заняла второе место в группе. Свою должность Валерий Карпин занял в июле этого года. Срок соглашения руководителя российской команды истечет в конце декабря.

В СМИ появилась новость о том, что футболист Роман Зобнин попросил руководство «Спартака» уменьшить его заработную плату — ее он якобы посчитал «незаслуженно большой». Однако эту информацию опроверг представитель полузащитника Павел Андреев, который отметил, что контракт футболиста с определенными условиями будет действовать до 2023 года.