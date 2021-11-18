Футболист «Спартака» Зобнин попросил сократить себе «незаслуженную» зарплату

Полузащитник российской сборной по футболу Роман Зобнин обратился к руководству ФК «Спартак» — он попросил уменьшить его зарплату. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Илья Казаков.

«Невероятная история. Мне даже сложно в это поверить. Рассказали, что Зобнин пришел к руководству „Спартака“ и попросил уменьшить ему зарплату», — рассказал журналист.

По его словам, Зобнин объяснил свою просьбу тем, что он зарабатывает «незаслуженно много». Некоторые СМИ писали, что его годовая зарплата составляет около трех миллионов евро.

Судя по сообщению, теперь оплата труда полузащитника красно-белых сократится примерно до двух миллионов по трехлетнему контракту. Тем не менее руководство «Спартака» отказалось от комментариев по этому поводу.

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