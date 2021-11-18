Представитель футболиста Зобнина назвал фейком новость о просьбе понизить зарплату

Представитель футболиста Романа Зобнина Павел Андреев назвал фейком новость о желании футболиста понизить самому себе зарплату. Своим мнением на этот счет он поделился с изданием «ВсеПроСпорт».

«У него действующий контракт до 2023 года. По моим данным, это фейк. У него есть зарплата, зачем футболисту ее понижать», — заявил Андреев.

Тренер игрока Сергей Духовников рассказал, что ничего не слышал о желании Зобнина снизить свои же доходы, но высказал предположение, что такое могло быть из-за критики его болельщиками, потому что Зобнин, по его словам, «скромный сибирский парень», передало его слова издание News.ru.

О том, что Роман Зобнин попросил понизить свою зарплату, стало известно от бывшего пресс-секретаря сборной России по футболу Ильи Казакова. Он написал в своем Twitter, что игрок «Спартака» посчитал свои доходы незаслуженно большими. По данным СМИ, они составляют около трех миллионов евро в год.