СМИ: футболист «Ливерпуля» может перебраться в Россию

Петербургский «Зенит» решил купить защитника английского «Ливерпуля» Деяна Ловрена, написали СМИ. Переход спортсмена может обойтись российскому клубу в 12 миллионов евро.

По информации издания The Times, представители футбольных клубов уже близки к подписанию контракта. Более того, «Зенит» уже хотел купить хорватского защитника в 2014 году. Тогда спортсмен играл за английский «Саутгемптон».

Деяну Ловрену 31 год. Летом 2014 года он перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона». Тогда сумма трансфера игрока составила 25,3 миллиона евро. Вместе с английской командой футболист завоевал титул чемпиона Англии. Ловрен стал победителем Лиги чемпионов и финалистом Лиги Европы.

В прошедшем сезоне игрок провел 15 матчей в составе «Ливерпуля». В нынешнем сезоне Ловрен вышел на поле в 10 матчах Английской премьер-лиги. Он стал автором одной результативной передачи и получил одну желтую карточку.

Ранее СМИ сообщали, что купить хорвата хочет не только «Зенит», но и «Рома». При этом главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заверял, что Ловрен крайне важен для команды.