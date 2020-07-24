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    24 июля 2020, 10:22

    Полиция задержала 9 фанатов «Ливерпуля» во время празднований чемпионства

    Алена Макаренко

    Полицейские арестовали девять болельщиков британского футбольного клуба «Ливерпуль» во время празднования чемпионства возле стадиона «Энфилд». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу полиции Мерсисайда.

    «Офицеры провели в общей сложности девять арестов за пределами „Энфилда“», — рассказала помощник главного констебля Натали Перишин.

    Футбольных болельщиков задержали за драки, разбои в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

    Полицейские разгоняли болельщиков «Ливерпуля», празднующих чемпионство команды у домашнего стадиона. Стражи порядка пытались предотвратить массовое скопление людей, чтобы не допустить распространение коронавируса. Правоохранители призывали фанатов наблюдать за вручением трофея по телевизору.

    Матч 37-го тура чемпионата Англии состоялся 22 июля. На поле вышли игроки «Ливерпуля» и «Челси», счет 5:3. Команда завоевала чемпионство досрочно. После игры «Ливерпуль» получил трофей чемпиона Английской премьер-лиги (АПЛ) и отпраздновал победу, а около стадиона собрались несколько тысяч болельщиков.

    «Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые с сезона-1989/90.

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