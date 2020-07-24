Полиция задержала 9 фанатов «Ливерпуля» во время празднований чемпионства

«Офицеры провели в общей сложности девять арестов за пределами „Энфилда“», — рассказала помощник главного констебля Натали Перишин.

Футбольных болельщиков задержали за драки, разбои в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Полицейские разгоняли болельщиков «Ливерпуля», празднующих чемпионство команды у домашнего стадиона. Стражи порядка пытались предотвратить массовое скопление людей, чтобы не допустить распространение коронавируса. Правоохранители призывали фанатов наблюдать за вручением трофея по телевизору.

Матч 37-го тура чемпионата Англии состоялся 22 июля. На поле вышли игроки «Ливерпуля» и «Челси», счет 5:3. Команда завоевала чемпионство досрочно. После игры «Ливерпуль» получил трофей чемпиона Английской премьер-лиги (АПЛ) и отпраздновал победу, а около стадиона собрались несколько тысяч болельщиков.

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые с сезона-1989/90.