Стал известен арбитр, который рассудит «Химки» и «Зенит» в финале Кубка России

Владимир Москалев будет главным арбитром финала Кубка России. Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС) в Twitter. Матч состоится между «Зенитом» и «Химками».

Ассистенты главного арбитра — Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев. Резервным судьей назначен Алексей Матюнин, его ассистентом — Константин Шаламберидзе. VAR — Михаил Вилков, AVAR — Алексей Стипиди.

Финал Кубка России пройдет 25 июля в Екатеринбурге. Начало в 17:00.

Как написал «Чемпионат.соm», если «Зенит» выиграет Кубок, то московское «Динамо» попадет в еврокубки. Если победу одержат «Химки», то представлять РФ в Лиге Европы будет подмосковный клуб.

«Зенит» одержал победу над Спартаком» со счетом 2:1 в полуфинале. «Химки» выиграли матч с «Уралом». Финальный счет составил 3:1.

«Зенит» стал чемпионом России по футболу в этом сезоне. На втором месте — московский «Локомотив», на третьем — футбольный клуб «Краснодар».

Ранее защитник «Химок» Егор Данилкин рассказал, какие эмоции испытывают спортсмены команды по поводу возвращения ФК в премьер-лигу.