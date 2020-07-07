СМИ: «Барселона» понизит зарплату Месси

Таким образом руководство клуба намерено адаптироваться к сложному экономическому положению, в котором оказался клуб.

Сейчас футболист получает 90 миллионов евро, из которых 40 миллионов уходит на налоги. Контракт с каталонским клубом у Месси заканчивается в следующем году. Переговоры о его продлении до 2023 года остановил сам футболист.

По данным СМИ, он очень недоволен работой руководства клуба и деятельностью президента Бартомеу в частности.

Месси пришел в «Барселону» в 2004 году. С его участием команда 10 раз побеждала на чемпионате Италии, шесть раз получала Кубок страны и четыре раза выиграла Лигу чемпионов.

1 июля этого года Месси забил свой 700-й гол. Теперь ему нужно забить еще 13 мячей в ворота соперника, чтобы обойти рекорд Пеле по количеству голов, забитых в одной команде.