СМИ: Месси может уйти из «Барселоны»

По данным СМИ, он прекратил переговоры о продлении контракта. Действующий закончится летом 2021 года. Издание написало, что футболист якобы устал от постоянных информационных утечек из клуба, напряженной обстановки среди игроков.

Журналисты не раз писали, что именно он виноват в конфликтах внутри команды и даже замешан в увольнении главного тренера Эрнесто Вальверде в начале года.

Ранее ходили слухи о том, что Месси намерен продлить договор с футбольным клубом до 2023 года. При этом отмечалось, что в него включат пункт о разрешении уйти из ФК в конце любого сезона, уточнил «Матч ТВ».

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. Вместе с командой он десять раз одерживал победу на чемпионате Испании, шесть раз завоевывал Кубок страны и четыре — выигрывал Лигу чемпионов.

Месси 1 июля забил свой 700-й гол. Это произошло во время матча «Барселоны» с «Атлетико». Игра закончилась со счетом 2:2. При этом 630 голов аргентинец забил в составе родного клуба, а 70 — в составе национальной сборной.