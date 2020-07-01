Выступающий за «Барселону» аргентинский футболист Лионель Месси забил 700-й гол в своей карьере. Юбилейный мяч в ворота соперников он отправил на матче против мадридского «Атлетико». Об этом сообщил футбольный клуб «Барселона» на своей странице в Twitter.

Встреча закончилась со счетом 2:2. Сейчас на счету Месси 630 голов в составе Барселоны и еще 70 он забил во время игр в национальной сборной.

Месси уже побил рекорд Пеле, когда забил 91 гол в 2012 году против 75 мячей в исполнении легендарного бразильца. Теперь аргентинцу не хватает только 13 мячей, чтобы обойти Пеле по количеству голов в одной команде.

Месси чуть не стал причиной срыва первого матча возрожденного после карантина Чемпионата Испании. Несмотря на то, что встреча «Барселоны» и «Мальорки» проходила без зрителей, поклонник футболиста смог проникнуть на стадион и выбежал на поле ради селфи со своим кумиром.

Игру остановили на 53−й минуте. Сделать снимок молодой человек успел, но фотографию удалили, а самого его вывели с территории стадиона. Теперь ему грозит штраф. Тот матч закончился со счетом 4:0 победой «Барселоны».