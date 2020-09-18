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    18 сентября 2020, 19:37

    Шесть спорткомплексов построят в Сургуте

    Алена Макаренко

    Шесть спортивных комплексов планируется построить в Сургуте через два года за счет инвестора. Об этом рассказал глава профильного управления администрации города Михаил Ющенко, сообщил Infox.ru.
    Шесть спорткомплексов построят в Сургуте

    Многофункциональные объекты возведут в разных районах. Каждый центр отдадут под определенный вид спорта. В двух комплексах можно будет заниматься зимними видами спорта, в других трех организуют универсальные залы, еще один сделают в качестве Дворца боевых искусств.

    Город получил на безвозмездной основе хоккейную коробку на сумму 10 миллионов рублей, спортивный инвентарь и оборудование на 3,8 миллиона рублей. Их передала федерация хоккея Югры «МАУ „ЛДС“» по договору пожертвования.

    А в Москве планируется построить восемь крупных спорткомплексов с ледовыми площадками в ближайшие три года. А в Санкт-Петербурге появится уникальный спорткомплекс. В нем более 2,5 тысячи детей будут заниматься четырьмя олимпийскими видами спорта.

    Новости SMI.FM