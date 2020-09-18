Шесть спорткомплексов построят в Сургуте

Многофункциональные объекты возведут в разных районах. Каждый центр отдадут под определенный вид спорта. В двух комплексах можно будет заниматься зимними видами спорта, в других трех организуют универсальные залы, еще один сделают в качестве Дворца боевых искусств.

Город получил на безвозмездной основе хоккейную коробку на сумму 10 миллионов рублей, спортивный инвентарь и оборудование на 3,8 миллиона рублей. Их передала федерация хоккея Югры «МАУ „ЛДС“» по договору пожертвования.

А в Москве планируется построить восемь крупных спорткомплексов с ледовыми площадками в ближайшие три года. А в Санкт-Петербурге появится уникальный спорткомплекс. В нем более 2,5 тысячи детей будут заниматься четырьмя олимпийскими видами спорта.