Восемь новых спорткомплексов откроется в Москве

Он уверен, что спортивные учреждения необходимы москвичам для поддержания здоровья и физической формы.

«Принципы комплексного развития городских территорий позволяют формировать здоровую и максимально комфортную среду для жизни и досуга москвичей», — высказался Бочкарев.

Спорткомплексы будут открыты в столице в течение ближайших трех лет.