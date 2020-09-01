facebook_pixel
    01 сентября 2020, 13:43

    Восемь новых спорткомплексов откроется в Москве

    Дарья Морозова

    Восемь крупных спорткомплексов с ледовыми площадками откроется в Москве. Об этом сообщила газета «Вечерня Москва» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

    Он уверен, что спортивные учреждения необходимы москвичам для поддержания здоровья и физической формы.

    «Принципы комплексного развития городских территорий позволяют формировать здоровую и максимально комфортную среду для жизни и досуга москвичей», — высказался Бочкарев.

    Спорткомплексы будут открыты в столице в течение ближайших трех лет.

    Новости SMI.FM