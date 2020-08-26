Центр олимпийских видов спорта построят в Петербурге
Строительство уникального спорткомплекса начнется вскоре в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Более двух с половиной тысяч детей смогут заниматься там четырьмя олимпийскими видами спорта. Центр будет построен на территории, примыкающей к Парку имени Сахарова.
«Появление нашего комплекса даст импульс для развития как локальной инфраструктуры, так и ближайших к нему микрорайонов», — рассказал заслуженный тренер по дзюдо Михаил Рахлин, который стал инициатором строительства.