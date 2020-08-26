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    26 августа 2020, 12:39

    Центр олимпийских видов спорта построят в Петербурге

    Дарья Морозова

    Строительство уникального спорткомплекса начнется вскоре в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

    Более двух с половиной тысяч детей смогут заниматься там четырьмя олимпийскими видами спорта. Центр будет построен на территории, примыкающей к Парку имени Сахарова.

    «Появление нашего комплекса даст импульс для развития как локальной инфраструктуры, так и ближайших к нему микрорайонов», — рассказал заслуженный тренер по дзюдо Михаил Рахлин, который стал инициатором строительства.

    Новости SMI.FM