Сестры Аверины объявили, что продолжат карьеру в сезоне-2022

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины объявили, что будут продолжать карьеру в ближайшем сезоне. При этом рассуждения об участии в Олимпийских играх в 2024 году спортсменки сочли преждевременными, сообщил «Р-Спорт».

«Продолжаем ли карьеру в новом сезоне? Думаю, уже можно», — сказала Дина Аверина.

Ее сестра уточнила, что они будут смотреть на состояние своего здоровья, но тренировочный процесс они не прекращают. «Как здоровье позволит. Но на сегодняшний день да. Тренируемся, готовимся», — добавила она.

Дина Аверина попросила не поднимать тему Олимпиады в Париже в 2024 году. По ее словам, пока говорить об этом рано. Сейчас перед ними стоит задача продержаться этот год и показать новую программу по новым правилам. «Должно всем понравиться, потому что это другая гимнастика», — заметила спортсменка.

Гимнастка уточнила, что в настоящее время они ведут подготовку к московскому этапу Гран-при. Соревнования пройдут в феврале во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.