Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

Российская гимнастка Дина Аверина выиграла индивидуальное многоборье на чемпионате мира в Японии. По итогам упражнений с мячом, лентой, булавами и обручем она набрала 108,400 балла. Второе место заняла представительница Белоруссии Алина Горносько, набрав 105,300 балла.

Это уже четвертая победа Авериной в индивидуальном многоборье на ЧМ, что является рекордом. Кроме того, став 18-кратной чемпионкой мира, она превзошла гимнастку Евгению Канаеву по количеству золотых медалей на чемпионатах мира.

Накануне сборная России по художественной гимнастике досрочно выиграла неофициальный медальный зачет ЧМ в Китакюсю. На втором месте — команда из Белоруссии, на третьей строчке — гимнастки из Италии.

Ранее Дина Аверина становилась победительницей на чемпионатах мира в 2017, 2018 и 2019 годах, на Олимпийский играх в Токио в этом году ей присудили серебро в индивидуальном многоборье. Тренер сборной Ирина Винер-Усманова заявила, что Аверину засудили. Протесты сборной РФ были отклонены. Первое место отдали израильтянке Линой Ашрам, хотя она допустила грубую ошибку.