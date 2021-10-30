Винер-Усманова рассказала о дальнейшей судьбе гимнасток Авериных

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова ответила на вопрос о будущем сестер Авериных. По ее словам, она пока не знает, что будет завтра.

«Продолжают ли Дина с Ариной карьеру? Вы знаете, я всегда — еще когда работала с Алиной Кабаевой, Ириной Чащиной — говорила, что сегодня мы работаем, а что будет завтра, мы не знаем», — сказала Винер-Усманова каналу «Матч ТВ».

Она добавила, что сегодня стоит радоваться и не думать о том, что грустный день сменится веселым. Как заявила Винер-Усманова, завтрашний день может и не наступить.

«Поэтому сегодня мы радуемся, а что будет завтра — увидим», — заключила она.

Ранее Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Спортсменке удалось выиграть индивидуальное многоборье в Японии. По итогам упражнений с мячом, лентой, булавами и обручем она набрала 108,400 балла. Также Аверина получила золото за победу сборной в командном турнире. По количеству золотых медалей на чемпионатах мира гимнастка превзошла Евгению Канаеву.